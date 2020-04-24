Специалисты ВШЭ рассказали о риске заражения COVID-19 из-за птиц

«Голуби, воробьи почти не переносят вирусы, которые могут быть опасными для человека. Утки способны переносить вирус гриппа. Относительно COVID-19 мне не встречались работы, зафиксировавшие инфицирование птицами, а тем более городскими», — добавил вирусолог Сергей Нетесов.





Исследования учёных из Китая гласят, коронавирус могут переносит городские птицы. Однако другие специалисты утверждают, человека не может инфицировать животное.Но всё же ученые из ВШЭ сообщают, во время сезонной миграции большое количество птиц могут преодолевать длинные расстояния, а это значит, что они являются главными переносчиками патогенных микроорганизмов, в частности, гриппа, COVID-19, возбудителей энцефалита., — сообщает Борис Моргунов. Он также отмечает, меры предостережения в 10, а то и в 100 раз менее затратные, чем размышления относительно уже произошедшей эпидемии. Об этом сообщают «Известия».