Специалисты ВШЭ рассказали о риске заражения COVID-19 из-за птиц
Специалисты ВШЭ сообщили о вероятном риске неконтролируемого распространения COVID-19 из-за птиц, насекомых, диких и домашних животных. Они отмечают, для решения данной проблемы необходимо создать специальную систему контроля.
Исследования учёных из Китая гласят, коронавирус могут переносит городские птицы. Однако другие специалисты утверждают, человека не может инфицировать животное.
Но всё же ученые из ВШЭ сообщают, во время сезонной миграции большое количество птиц могут преодолевать длинные расстояния, а это значит, что они являются главными переносчиками патогенных микроорганизмов, в частности, гриппа, COVID-19, возбудителей энцефалита. «Пандемия, судя по всему, может повториться снова, по этой причине необходимо систематически и долгосрочно подойти к решению данной проблемы. Из-за отсутствия мнения экспертов о вероятностях распространения вируса животными информация об опасности домашних животных является очень популярной среди граждан», — сообщает Борис Моргунов. Он также отмечает, меры предостережения в 10, а то и в 100 раз менее затратные, чем размышления относительно уже произошедшей эпидемии. Об этом сообщают «Известия».
Исследования учёных из Китая гласят, коронавирус могут переносит городские птицы. Однако другие специалисты утверждают, человека не может инфицировать животное.
«Голуби, воробьи почти не переносят вирусы, которые могут быть опасными для человека. Утки способны переносить вирус гриппа. Относительно COVID-19 мне не встречались работы, зафиксировавшие инфицирование птицами, а тем более городскими», — добавил вирусолог Сергей Нетесов.
Но всё же ученые из ВШЭ сообщают, во время сезонной миграции большое количество птиц могут преодолевать длинные расстояния, а это значит, что они являются главными переносчиками патогенных микроорганизмов, в частности, гриппа, COVID-19, возбудителей энцефалита. «Пандемия, судя по всему, может повториться снова, по этой причине необходимо систематически и долгосрочно подойти к решению данной проблемы. Из-за отсутствия мнения экспертов о вероятностях распространения вируса животными информация об опасности домашних животных является очень популярной среди граждан», — сообщает Борис Моргунов. Он также отмечает, меры предостережения в 10, а то и в 100 раз менее затратные, чем размышления относительно уже произошедшей эпидемии. Об этом сообщают «Известия».
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:36