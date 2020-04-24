Полина Гагарина рассмешила поклонников шуточным видеороликом про уборку пылесосом

Полина Гагарина рассказала, что привела себя в порядок, оделась «в домашнее» и будет убираться. Когда она взяла в руки беспроводной пылесос, то поинтересовалась принципом его работы и озадачилась, как его включить. После безуспешных попыток запустить устройство артистка рассмеялась и намекнула, что на этом процесс уборки подошел к концу, и ушла пить кофе. В описании под видеороликом певица отметила, что уборка и домашние хлопоты являются ее коньком. «Хоть с техникой пока на Вы, но ходят слухи, что я симпатичная», - шутливо заметила артистка.Видеоролик за время публикации посмотрели почти два миллиона пользователей Сети. Поклонники певицы откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Класс, очень смешно получилось», «Ты симпатичная, оставь пылесос другим», «Шикарная», - умилялись фолловеры.