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Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж

Чехия открыла границы для выезда за рубеж. Местные власти первыми в ЕС отказались от жестких мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж

Глава Минздрава Адам Войтех рассказал, что Чехия сняла запрет на перемещение граждан внутри страны. При этом люди должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться в группы по 10 человек. Каждый турист после возвращения из зарубежной поездки обязан предоставить справку об отрицательном анализе на COVID-19 или две недели провести на карантине.

Согласно статистическим данным, обнародованным в Telegram-канале Подъем, в Чехии КВИ выявлена у 7000 граждан. Врачам не удалось спасти 210 пациентов.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:04

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