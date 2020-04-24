Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж





Глава Минздрава Адам Войтех рассказал, что Чехия сняла запрет на перемещение граждан внутри страны. При этом люди должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться в группы по 10 человек. Каждый турист после возвращения из зарубежной поездки обязан предоставить справку об отрицательном анализе на COVID-19 или две недели провести на карантине.Согласно статистическим данным, обнародованным в Telegram-канале Подъем, в Чехии КВИ выявлена у 7000 граждан. Врачам не удалось спасти 210 пациентов.