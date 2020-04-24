АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики РФ

Владимир Путин успешно провел новую конференцию в режиме видеосвязи по ситуации с кризисом, начавшимся на фоне пандемии коронавируса. Лидер России назвал крупным банкирам меры по восстановлению экономики.

К видеосовещанию подключились члены правительства, представители профильных ведомства, ЦБ, «Альфа-Банка», Сбербанка, Совкомбанка, «Открытия», ВТБ, Промсвязбанка. Стороны обсудили совместную работу по антикризисному пакету, снижение процентных ставок по потребительским кредитам и востребованной у населения ипотеке, выдачу льготных займов и предоставление отсрочки по платежам.
«Уже на данном этапе мы должны думать о выходе из кризиса. Чтобы выстоять и процветать в долгосрочной перспективе, банки должны гарантировать россиянам доступность и рост объемов кредитования», - цитирует «ГлобалМСК.ру» Путина.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией на карантине собирает пазлы из семейного…
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в…
Олег Винник о беременности невесты: «Просто рубашка…
Комаровский перечислил условия снятия…
Канье Уэст решил предоставить свободу Ким Кардашьян и уехал с детьми на ранчо в…
Ученые: Начал разрушаться крупнейший айсберг Антарктиды…
ТОФ может получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца 2020…
Покинувшую «Дом-2» Александру Узерцову ждет штраф за нарушение…
Российский профессор Петр Чумаков рассказал о "безумных" исследованиях учёных из Китая с…
Именинница Барбра Стрейзанд начала путь к славе с работы…
В центре Кургана из-за аварии в субботу отключат холодную…
"Он очень самоотвержен": Ольга Бузова рассказала Марьяне Ро об отношениях с Давидом…
Nissan разработал бумажные модели 370Z для борьбы со скукой на…
Владимир Яглыч стал соседом Павла Прилучного в…
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии…
Полина Гагарина рассмешила поклонников шуточным видеороликом про уборку…
Александра Черно проговорилась, что остров на Сейшелах принадлежит одному из руководителей…
Специалисты ВШЭ рассказали о риске заражения COVID-19 из-за…
Рита Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и новым…
Россия стала шестой страной мира по числу новых миллиардеров по версии…
Альбина Джанабаева назвала себя "царицей полей и…
Пользователи OnePlus 8 Pro начали жаловаться на проблемы с…
Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики…
Ксения Собчак назвала высказывания Виктории Бони о коронавирусе «тупостью…
Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за…
«Семья вернула меня к жизни»: Иван Стебунов после расставания с Мариной Александровой полностью…
Ferrari представит два автомобиля в 2020…
Роскачество предупредило, как не стать жертвой мошенников на удаленной…
Просмотреть все новости