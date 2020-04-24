Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики РФ
Владимир Путин успешно провел новую конференцию в режиме видеосвязи по ситуации с кризисом, начавшимся на фоне пандемии коронавируса. Лидер России назвал крупным банкирам меры по восстановлению экономики.
К видеосовещанию подключились члены правительства, представители профильных ведомства, ЦБ, «Альфа-Банка», Сбербанка, Совкомбанка, «Открытия», ВТБ, Промсвязбанка. Стороны обсудили совместную работу по антикризисному пакету, снижение процентных ставок по потребительским кредитам и востребованной у населения ипотеке, выдачу льготных займов и предоставление отсрочки по платежам.
К видеосовещанию подключились члены правительства, представители профильных ведомства, ЦБ, «Альфа-Банка», Сбербанка, Совкомбанка, «Открытия», ВТБ, Промсвязбанка. Стороны обсудили совместную работу по антикризисному пакету, снижение процентных ставок по потребительским кредитам и востребованной у населения ипотеке, выдачу льготных займов и предоставление отсрочки по платежам.
«Уже на данном этапе мы должны думать о выходе из кризиса. Чтобы выстоять и процветать в долгосрочной перспективе, банки должны гарантировать россиянам доступность и рост объемов кредитования», - цитирует «ГлобалМСК.ру» Путина.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:15