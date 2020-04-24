Рита Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и новым бойфрендом

На снимке маленькая Мия задувает свечу, 23 апреля дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнилось 2,5 года. Дата не круглая, но звёздная мама решила организовать уютное торжество, позвав на мероприятие самых близких: на снимке запечатлён папа малышки, бабушка и дедушка. Не остался в стороне от семейного праздника и новый бойфренд исполнительницы – музыкант Фёдор Белогай.Знаменитость в комментариях к трогательному снимку сообщила, что она не сошла с ума: «С одной стороны семья бывшего мужа, с другой — мой любимый мужчина». Дакота объяснила фолловерам, что обиды прошли и подобные отношения – это естественно, у них есть общий ребёнок, больше не может быть ничего главнее. Артистка отметила, что этот день добрый и переполнен любовью.Фанаты не заставили себя долго ждать, они поздравили девочку с праздником, назвав людей на фото суперсемейкой, взаимоотношения мегакрутыми, а звезду охарактеризовали как человека с неотъемлемой составляющей под названием – любовь.