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Рита Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и новым бойфрендом

30-летняя российская певица Рита Дакота опубликовала в своём Instagram-аккаунте домашнее фото. На нем она в окружении семьи бывшего мужа и в объятьях нового возлюбленного отмечает праздник дочери.

Рита Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и новым бойфрендом

На снимке маленькая Мия задувает свечу, 23 апреля дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнилось 2,5 года. Дата не круглая, но звёздная мама решила организовать уютное торжество, позвав на мероприятие самых близких: на снимке запечатлён папа малышки, бабушка и дедушка. Не остался в стороне от семейного праздника и новый бойфренд исполнительницы – музыкант Фёдор Белогай.

Знаменитость в комментариях к трогательному снимку сообщила, что она не сошла с ума: «С одной стороны семья бывшего мужа, с другой — мой любимый мужчина». Дакота объяснила фолловерам, что обиды прошли и подобные отношения – это естественно, у них есть общий ребёнок, больше не может быть ничего главнее. Артистка отметила, что этот день добрый и переполнен любовью.

Фанаты не заставили себя долго ждать, они поздравили девочку с праздником, назвав людей на фото суперсемейкой, взаимоотношения мегакрутыми, а звезду охарактеризовали как человека с неотъемлемой составляющей под названием – любовь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:29

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