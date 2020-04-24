Пользователи OnePlus 8 Pro начали жаловаться на проблемы с экраном

«Пользователи отмечают, что экран неверно передает светло-зеленый оттенок, который становится темным. Особенно это заметно при повышенной частоте обновления картинки на дисплее. Возможно, это связано с необходимостью настраивать цветопередачу непосредственно самим пользователем, но компания ничего не сообщала по этому поводу. Кроме того, в смартфоне должен быть базовый режим с корректно работающим функционалом», - рассказали эксперты DisplayMate.





Компания OnePlus в ходе анонса своего нового флагмана, поступившего в продажу неделю назад, делала акцент именно на качестве экрана, который должен был стать лучшим в серии. В течение нескольких дней после решила смартфона в службу поддержки и сервисные центры начали поступать первые жалобы на работу дисплея.Проблемы OnePlus 8 Pro могут быть связаны с функцией DC Dimming, которая в автоматическом режиме добавляет пиксели в некачественные изображения. Пользователи отмечают, что неверная цветопередача наблюдается даже в интерфейсе операционной системы и на отдельных сегментах экрана.