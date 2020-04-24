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Медики на Сейшелах настаивают на немедленной госпитализации беременной Александры Черно

Недавно Александра Черно сдала необходимые анализы на Сейшелах. Сейчас стало известно, что медики на островах настаивают на немедленной госпитализации беременной участницы «Дом-2».
Медики на Сейшелах настаивают на немедленной госпитализации беременной Александры Черно

Александра Черно постоянно говорит о том, что не доверяет специалистам на Сейшелах. Возлюбленная Иосифа Оганесяна хочет как можно быстрей вернуться в Москву и пойти к своему врачу. Но недавно беременной участнице реалити-шоу пришлось сдать анализы на Сейшелах. Как стало известно, результаты не обрадовали Александру Черно. Гинеколог на островах настаивает на немедленной госпитализации супруги Иосифа Оганесяна.

По заверениям врача, Александре Черно необходимо срочно сбросить вес, причем делать это нужно под пристальным наблюдением медицинского персонала. Беременная участница «Дом-2» категорически отказывается лечь в клинику. Она говорит о том, что у ее врача из Москвы не было никаких претензий к ее весу. Именно по этой причине Александра Черно начала впадать в очередную депрессию и еще больше ругаться с Иосифом Оганесяном.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:50

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