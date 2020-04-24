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Ксения Собчак назвала высказывания Виктории Бони о коронавирусе «тупостью блогерш»

В своем Instagram-аккаунте и прямых эфирах Виктория Боня неоднократно заявляла, что не верит в существование коронавируса, считая болезнь выдумкой влиятельных бизнесменов. Ксения Собчак, которая давно враждует с экс-звездой «Дома-2», назвала ее высказывание «тупостью блогерш».
Ксения Собчак назвала высказывания Виктории Бони о коронавирусе «тупостью блогерш»

Журналистка поддержала режиссера Александра Роднянского, который также высказался по этому поводу. Он в Сети наткнулся на статью о Виктории Боне, которая увлекает своих поклонников «конспирологическими теориями». По словам режиссера, он бы не обратил на подобную информацию внимания, но бывшая участница реалити-шоу имеет огромную популярность в Instagram. Поэтому ему показалась необходимым написать пост-опровержение по поводу теории, что коронавирус создал Билл Гейтс, а всех жителей Земли хотят чипировать. Александр Роднянский призвал читателей доверять только ученым и врачам, а не слушать некомпетентных звезд шоу-бизнеса.

Режиссера поддержала Ксения Собчак, отметив, что даже он не выдержал «тупость блогерш». Ведущая и Виктория Боня не ладят еще со времен участия в «Доме-2». Популярный блогер изменила свое мнение о журналистке после того, как он высказалась по поводу приглашения на показы только персон «голубых кровей».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:09

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