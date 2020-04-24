Ксения Собчак назвала высказывания Виктории Бони о коронавирусе «тупостью блогерш»

Журналистка поддержала режиссера Александра Роднянского, который также высказался по этому поводу. Он в Сети наткнулся на статью о Виктории Боне, которая увлекает своих поклонников «конспирологическими теориями». По словам режиссера, он бы не обратил на подобную информацию внимания, но бывшая участница реалити-шоу имеет огромную популярность в Instagram. Поэтому ему показалась необходимым написать пост-опровержение по поводу теории, что коронавирус создал Билл Гейтс, а всех жителей Земли хотят чипировать. Александр Роднянский призвал читателей доверять только ученым и врачам, а не слушать некомпетентных звезд шоу-бизнеса.Режиссера поддержала Ксения Собчак, отметив, что даже он не выдержал «тупость блогерш». Ведущая и Виктория Боня не ладят еще со времен участия в «Доме-2». Популярный блогер изменила свое мнение о журналистке после того, как он высказалась по поводу приглашения на показы только персон «голубых кровей».