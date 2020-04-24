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Россия стала шестой страной мира по числу новых миллиардеров по версии Forbes

Россия впервые за последние 10 лет стала шестой по числу новых миллиардеров. Рейтинг составлен специалистами Forbes.
Россия стала шестой страной мира по числу новых миллиардеров по версии Forbes

Лидером рейтинга стал Китай с его 325 новыми богачами. Отдельную пятую строчку занял административный китайский район Гонконг, в которой появился 41 миллиардер. На второй позиции расположились США – 210 состоятельных человек. Следующие два места достались Германии и Индии – 55 и 53 миллиардера.

Вторую пятерку с 27 богатеями открыла Россия. Суммарный показатель по стране доведен до 99. В список попали Татьяна Бакальчук, Алексей Репин, Елена Батурина, Татьяна Бакальчук, передает издание «ГлобалМСК.ру».

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:26

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