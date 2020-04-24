В Китае начались продажи цветных букридеров с экранами E Ink Print Color





Главным конкурентом ридера на европейском рынке является PocketBook 633 Color, которая должна получить примерно такой же ценник. Презентация и выход прибора на рынок запланированы на май текущего года. Китайская модель с E Ink Print Color имеет разрешение 1448 × 1072 и может отображать до 4 тысяч цветов одновременно.В описании устройства говорится, что оно может не только воспроизводить документы с цветным контентом, но и подстраивать под себя черно-белые файлы книг. Машинный алгоритм будет задавать тон страниц, делая его максимально комфортным для чтения. Также дисплей E Ink Print Color имеет специальное антибликовое покрытие, подходящее для использования даже при ярком солнечном свете.Устройство iFlytek имеет вес всего в 150 граммов при толщине почти в 7 миллиметров. Для работы в полной темноте пользователь может активировать один из 24 режимов подсветки. В комплекте с прибором за 210 долларов будут поставлять чехол, набор салфеток для протирания дисплея и несколько дополнительных защитных стекол для экрана.