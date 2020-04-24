Ferrari представит два автомобиля в 2020 году

«Мы работаем над пятью новыми продуктами и не перестаем искать возможности для развития бизнеса. Сейчас наши специалисты изучают разные рынки и сегменты. Мы готовы начать поставки в любую страну, но в первую очередь важно не забыть о спортивном духе Ferrari», - рассказал Галлиер.







Глава бренда Энрико Галлиер во время презентации назвал 2020 год периодом консолидации для поддержки планов по расширению ассортимента. Компания работала на опережение, поэтому пандемия не помешала ее сотрудникам закончить два автомобиля.КВИ вынудила руководство Ferrari приостановить производство в Маранелло. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может сорвать сроки возобновления работы завода, но не нарушит планы по проведению майской презентации. Мероприятие важно для поиска инвесторов.