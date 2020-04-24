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Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
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Lexus GS350 получил версию Black Line Special Edition

Флагманский седан Lexus GS350 получил версию Black Line Special Edition. Ее основным отличием являются черные акценты в оформлении кузова.
Lexus GS350 получил версию Black Line Special Edition

Lexus GS Black Line Special Edition получил черную матовую решетку радиатора, которая создает эффект пустоты на передней части, делая капот «парящим в воздухе». Также темный оттенок получили задний спойлер и крышки зеркал. Акцентом в общем дизайне стали оранжевые тормозные суппорты.

Основой для Black Line Special Edition стал силовой агрегат на 3,5 литра с мощностью в 311 лошадиных сил. В США модель будет продаваться в конфигурации с полным и задним приводом. Салон Lexus GS350 оформлен в спортивном стиле. Отделка из углеродного волокна дополнена небольшими металлическими элементами, также подчеркивающими линии торпеды. В салоне появился модульный багажный отсек, разработанный Zero Halliburton.

Black Line Special Edition должна появиться в продаже летом текущего года. По предварительным данным, стоимость базовой версии автомобиля будет составлять примерно 48 тысяч долларов. За вариацию GS350 F Sport с черными элементами придется отдать до 53 тысяч долларов. Информация о появлении флагманского седана в России пока отсутствует.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:35

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