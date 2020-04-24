Lexus GS350 получил версию Black Line Special Edition





Lexus GS Black Line Special Edition получил черную матовую решетку радиатора, которая создает эффект пустоты на передней части, делая капот «парящим в воздухе». Также темный оттенок получили задний спойлер и крышки зеркал. Акцентом в общем дизайне стали оранжевые тормозные суппорты.Основой для Black Line Special Edition стал силовой агрегат на 3,5 литра с мощностью в 311 лошадиных сил. В США модель будет продаваться в конфигурации с полным и задним приводом. Салон Lexus GS350 оформлен в спортивном стиле. Отделка из углеродного волокна дополнена небольшими металлическими элементами, также подчеркивающими линии торпеды. В салоне появился модульный багажный отсек, разработанный Zero Halliburton.Black Line Special Edition должна появиться в продаже летом текущего года. По предварительным данным, стоимость базовой версии автомобиля будет составлять примерно 48 тысяч долларов. За вариацию GS350 F Sport с черными элементами придется отдать до 53 тысяч долларов. Информация о появлении флагманского седана в России пока отсутствует.