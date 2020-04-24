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«От меня хотели полного подчинения, но сейчас я ни о чем не жалею»: Юлия Ефременкова высказалась о причине ухода из «Дом-2»

Юлия Ефременкова на странице в Instagram высказалась о причине ухода из «Дом-2». Экс-ведущая реалити-шоу сообщила фанатам, что ни о чем не жалеет.
«От меня хотели полного подчинения, но сейчас я ни о чем не жалею»: Юлия Ефременкова высказалась о причине ухода из «Дом-2»

Юлия Ефременкова рассказала, что на «Дом-2» ее пригласила Василина Михайловская, которая заметила ее в другой программе. Девушка пошла на проект из-за любопытства, поскольку не верила в любовь на реалити-шоу. Изначально экс-участница думала продержаться 2 месяца, но как только зашла за ворота, сразу почувствовала себя как дома и об уходе из проекта даже мыслей у нее не было. Спустя 9 месяцев Юлии Ефременковой предложили стать ведущей «Дом-2», и она сразу же согласилась.

Основной площадкой для девушки стали Сейшелы, но там были постоянные сложности, и это ее не устраивало. Спустя время в тропиках сменился руководитель, и у Юлии Ефременковой сразу не заладились с ним отношения. От девушки хотели полного подчинения, а ей хотелось видеть чёткость в работе, к которой она привыкла в Москве. В конце своего поста Юлия Ефременкова написала: «Я прошла долгий и красивый путь на «Дом-2»: была участницей и стала ведущей, но, главное, нашла любовь всей своей жизни!».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:38

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