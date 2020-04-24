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Роскачество предупредило, как не стать жертвой мошенников на удаленной работе

Представители Роскачества рассказали, что во время карантина участились случаи мошенничества в Сети. Специалисты предупредили, как не попасться «на удочку» злоумышленников на удаленной работе.
Роскачество предупредило, как не стать жертвой мошенников на удаленной работе

В последнее время участились эпизоды, когда мошенники связываются с сотрудниками, которые переведены на дистанционный режим работы. Они просят их ознакомиться с заданием, которое вложено в специальный файл. В результате с помощью вредоносного программного обеспечения из компьютера пропадают платежные и персональные сведения. Таким способом злоумышленники могут завладеть всей информацией, которая есть на ПК или ноутбуке.

Частыми стали случаи фишинга, когда якобы в социальных сетях пользователи получают фейковые сообщения. Когда человек переходит по ссылке, он оказывается на сайте-клоне популярного ресурса, ворующем его регистрационную информацию.

Еще один распространенная схема мошенничества связана с тем, что на ноутбук или смартфон устанавливается приложение. В результате хакеры удалено управляют девайсом и могут совершить денежные переводы, зайдя в мобильный банк.

Специалисты Роскачества напоминают, что пользователи могут скачивать приложения, размещенные только на официальных сайтах. Если в письмо вложен файл от неизвестного пользователя, то открывать его не стоит. Кроме этого, запрещено переходить по подозрительным ссылкам и включать макросы в Microsoft Office.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:55

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