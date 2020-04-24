«Семья вернула меня к жизни»: Иван Стебунов после расставания с Мариной Александровой полностью изменился





Иван Стебунов рассказал, что развод с Мариной Александровой произошел из-за его измены. После расставания с возлюбленной актер пребывал в депрессии, потерял интерес к профессии и злоупотреблял алкоголем. Однако два года назад он сыграл свадьбу с банковским работником Еленой Власовой, которая способствовала кардинальным изменениям в его отношении к жизни и браку. Актер признался, что семейное положение все изменило в нем, он стал верным супругом и бросил пить. Стебунов утверждает, что «семья вернула его к жизни». Многие поклонники актера отметили схожесть нынешней его супруги с Мариной Александровой.Стебунов принимает участие в шоу «Танцы со звездами», где выступает в паре с хореографом Инной Свечниковой. Актер знает, что на таких проектах могут возникнуть романтические отношения, однако рассказал, что его супруга спокойно отнеслась к его участию и смотрит на это как на часть работы. Артист признался, что если бы не это шоу, то ему было бы очень тяжело пережить период вынужденной самоизоляции.