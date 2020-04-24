Эксперты узнали, чем отличаются новый iPhone SE и iPhone 8 2017 года
Специалисты узнали, чем отличаются новый iPhone SE и iPhone 8 2017 года. Первый смартфон получил более мощную камеру и увеличенное ОЗУ.
Визуально iPhone SE нового поколения практически не отличается от iPhone 8, представленного три года назад. Основой для «бюджетного» продукта Apple является процессор A13 Bionic и 2 гигабайта оперативной памяти. Первое поколение SE работало на основе ОЗУ на 1 гигабайт. Визуально смартфон был идентичен iPhone 5S.
SE в новой версии также получил современный коннектор аккумулятора, используемый в iPhone 11. Изменениям подвергся и модуль Wi-Fi, имеющий большую пропускную способность. Компания Apple решила расширить цветовую гамму смартфонов, ввиду чего теперь iPhone SE доступен в белой, черной и красной вариациях. По словам специалистов, на новый прибор можно спокойно устанавливать дисплеи с iPhone 8, так как они ничем не отличаются. То же самое касается чехлов и бамперов для смартфона.
В России базовая версия iPhone SE будет стоить 39 тысяч рублей. За вариацию с 256 гигабайтами постоянной памяти придется отдать 53 тысячи рублей. В США аналогичный смартфон стоит примерно 550 долларов.
Визуально iPhone SE нового поколения практически не отличается от iPhone 8, представленного три года назад. Основой для «бюджетного» продукта Apple является процессор A13 Bionic и 2 гигабайта оперативной памяти. Первое поколение SE работало на основе ОЗУ на 1 гигабайт. Визуально смартфон был идентичен iPhone 5S.
SE в новой версии также получил современный коннектор аккумулятора, используемый в iPhone 11. Изменениям подвергся и модуль Wi-Fi, имеющий большую пропускную способность. Компания Apple решила расширить цветовую гамму смартфонов, ввиду чего теперь iPhone SE доступен в белой, черной и красной вариациях. По словам специалистов, на новый прибор можно спокойно устанавливать дисплеи с iPhone 8, так как они ничем не отличаются. То же самое касается чехлов и бамперов для смартфона.
В России базовая версия iPhone SE будет стоить 39 тысяч рублей. За вариацию с 256 гигабайтами постоянной памяти придется отдать 53 тысячи рублей. В США аналогичный смартфон стоит примерно 550 долларов.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:46