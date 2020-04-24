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Эксперты узнали, чем отличаются новый iPhone SE и iPhone 8 2017 года

Специалисты узнали, чем отличаются новый iPhone SE и iPhone 8 2017 года. Первый смартфон получил более мощную камеру и увеличенное ОЗУ.

Визуально iPhone SE нового поколения практически не отличается от iPhone 8, представленного три года назад. Основой для «бюджетного» продукта Apple является процессор A13 Bionic и 2 гигабайта оперативной памяти. Первое поколение SE работало на основе ОЗУ на 1 гигабайт. Визуально смартфон был идентичен iPhone 5S.

SE в новой версии также получил современный коннектор аккумулятора, используемый в iPhone 11. Изменениям подвергся и модуль Wi-Fi, имеющий большую пропускную способность. Компания Apple решила расширить цветовую гамму смартфонов, ввиду чего теперь iPhone SE доступен в белой, черной и красной вариациях. По словам специалистов, на новый прибор можно спокойно устанавливать дисплеи с iPhone 8, так как они ничем не отличаются. То же самое касается чехлов и бамперов для смартфона.

В России базовая версия iPhone SE будет стоить 39 тысяч рублей. За вариацию с 256 гигабайтами постоянной памяти придется отдать 53 тысячи рублей. В США аналогичный смартфон стоит примерно 550 долларов.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:46

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