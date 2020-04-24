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«Двое в кресле, не считая собаки»: Сергей Безруков показал на видео сорвавшего съемку сына Степана

Сергей Безруков показал на видео сына Степана, сорвавшего ему съемку для флэшмоба. Соответствующий пост актер разместил в микроблоге Instagram.
«Двое в кресле, не считая собаки»: Сергей Безруков показал на видео сорвавшего съемку сына Степана

Безруков выбрал для акции портрет графа и генерал-лейтенанта Феликса Сумарокова-Эльстон (прим. позже стал Юсуповым) с собакой. Полотно написано Валентином Серовым. Актер прекрасно имитировал героя известного художника пока в кадре не появился его маленький сын, радостно лепетавший на «своем языке».
«Маленький бэкстейдж... как оно было во время имитации картины Серова», - пояснил Безруков.

Фолловеры написали, что такие жизненные сцены могут вызвать только положительные эмоции. В ролике оказалось много любви, нежных эмоций и позитива. Некоторые назвали работу актера: «Двое в кресле, не считая собаки».

Ранее знаменитость рассказал, что дочь Мария подарила ему сделанный собственными руками галстук.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:48

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