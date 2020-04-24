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Наташа Королева уверена, что ее сын Архип достоин попасть в Forbes из-за правильного воспитания родителями

В своем микроблоге Instagram Наташа Королева поделилась с фолловерами секретами воспитания сына, о котором напишут в журнале Forbes. В этом году наследнику певицы и танцора Тарзана Архипу исполнилось 18 лет.
Наташа Королева уверена, что ее сын Архип достоин попасть в Forbes из-за правильного воспитания родителями

Наташа Королева считает, что это задача трудная, но вполне выполнимая. Поэтому артистка советует родителям вкладывать средства в образование сына, а не делать его «»мажором». Для этого следует мотивировать желания ребенка, подружить его со спортом, ограничить карманные расходы, а главное чтобы он умел быть счастливым с жизни. Человеческие ценности родители должны демонстрировать на своем личном примере. Наташа Королева стремится вырастить достойного представителя общества, тестостеронного победителя и завоевателя, после чего передать его «девочке-берегине».

В четкой формулировке своих мыслей исполнительнице помогла Марина Газманова. Несмотря на то, что сыновья знаменитостей еще не попали на страницы Forbes, они верят, что все впереди. Наташа Королева уверена, что ее сын вырос достойным мужчиной. Архип пошел по стопам знаменитой матери и уже записал свою первую песню «Бутылка вина». Он не стал брать фамилии своих родителей и намерен выступать под сценическим псевдонимом Грек. 18-летний Архип стремится к тому, чтобы построить карьеру собственными силами.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:27

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