Анатолий Вассерман назвал причину участия в шоу «Что было дальше?»
Анатолий Вассерман назвал причину, заставившую его согласиться на участие в передаче «Что было дальше?». Подобные проекты для журналиста являются привычным развлечением.
Вассерман является частым гостем интеллектуальных телепередач. Ведущий активно участвует в интересных проектах из-за любопытства. Большинство программ он воспринимает, как еще одну из просмотренных.
Выпуск с участием журналиста появился на YouTube 23 апреля. Александр Незлобин стал вторым гостем передачи.
Вассерман является частым гостем интеллектуальных телепередач. Ведущий активно участвует в интересных проектах из-за любопытства. Большинство программ он воспринимает, как еще одну из просмотренных.
«Я совсем не жалею, что поучаствовал в проекте «Что было дальше?», так как прекрасно провел время и развлекся. Многим не понравится, что некоторые участники позволяли себе нецензурную брань, но с этим ничего не поделаешь, поскольку подобное подразумевает формат шоу», - цитирует «НьюИнформ» Вассермана.
Выпуск с участием журналиста появился на YouTube 23 апреля. Александр Незлобин стал вторым гостем передачи.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:17