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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как людям обезопасить себя во время доставки еды в самоизоляции

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как людям обезопасить себя при доставке еды на дом во время соблюдения режима самоизоляции. В ведомстве составили список, в который вошли рекомендации относительно дезинфекции, одежды, блюд.

Придерживаясь режима самоизоляции, люди предпочитают заказывать готовую еду на дом. Согласно статистике по поиску работы, курьер является одной из самых востребованных профессий в новых условиях. По этой причине в Роспотребнадзоре разработали меры безопасности во время доставки готовых блюд. Люди, имеющие личную медицинскую книжку, оформленную в установленном порядке, могут работать курьерами. Выполняя доставку заказа, сотрудник должен быть обеспечен медицинской маской (респиратором), перчатками, дезинфицирующими салфетками и антисептиком для обработки рук.

Также курьера необходимо снабдить чистой форменной одеждой и чистыми продезинфицированными емкостями (коробами), где находится еда во время перевозки. Чтобы передача заказа клиенту была максимально безопасной, лучше воспользоваться безналичным способом оплаты: или через сайт, или через терминал. Необходимо избегать близкого контакта между курьером и клиентом, поэтому лучше оставить коробку под дверью, отдалиться на расстояние 1,5 метра и известить клиента о доставке. При оплате через терминал курьеру нужно находиться как можно дальше от клиента и протянуть ридер рукой в перчатке. После каждой доставки терминал протирается дезинфицирующими салфетками и меняются перчатки. Блюдо, которое передают, должны промаркировать, указав названия блюд/а, вес, дату изготовления, срок годности, условия хранения и наименование изготовителя.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:31

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