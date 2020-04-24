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Чулпан Хаматова проводит период самоизоляции в своем доме в Латвии и придерживается распорядка дня с дочерьми

СМИ узнали, что Чулпан Хаматова живет в своем доме в Латвии без супруга с дочерьми. Специально для периода самоизоляции актриса сделала для детей распорядок дня, которого придерживается и сама.
Чулпан Хаматова проводит период самоизоляции в своем доме в Латвии и придерживается распорядка дня с дочерьми

Хаматова относительно недавно рассталась со своим супругом Александром Шейном. Развод актриса решила не афишировать, ввиду чего о нем узнали только спустя два года. Пара пробыла вместе более восьми лет. Несмотря на сильные переживания по поводу развода, Хаматова смогла найти в себе силы продолжить сниматься в кино.
«Пока она живет без мужа. Могу сказать, что Хаматова совершенно не умеет расслабляться и отдыхать. До карантина у нее были постоянные съемки, работа в фонде и домашние дела. Такая красивая и талантливая женщина не должна быть одна. Сейчас познакомиться с мужчиной очень трудно, особенно на самоизоляции», - рассказал изданию «Комсомольская правда» коллега Хаматовой, пожелавший остаться неизвестным.

Актриса в одном из недавних прямых эфиров рассказала, что спасаться от однообразия ей помогает смена образа. Хаматова стала носить более яркую одежду, хотя ранее ее привлекали исключительно темные тона. По словам актрисы, для нее сейчас одной из основных задач является поддержка благотворительного фонда, продолжающего работать даже на карантине.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:10

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