Ученые назвали лучшие способы борьбы с коронавирусом

«Коронавирусы представляют реальную угрозу здоровью людей и экономике. Мы должны рассмотреть все эффективные меры с пандемическими вирусами и сравнить их с набором зоонозных вирусов с высокой угрозой, которые могут появиться в будущем», - рассказал исследователь Ральф Барик.





Ученые сделали систематический обзор ранних открытий и выбрали лучшие методики лечения КВИ. В работе изучался также принцип действия вакцин, разработанных против других видов коронавируса: MERS и SARS.Вакцины занимают первое место в борьбе с опасными вирусами. Они просты в применении и обеспечивают длительный иммунитет. В основе прививки лежит атака на домен связывания рецепторов шипового (S) гликопротеина вируса. Часть белка вступает во взаимодействие с рецептором ACE2 на клетке-хозяине человека, позволяя ему сливаться с клеточной мембраной и проникать в клетку. Для каждого штамма коронавируса нужна своя вакцина, поскольку их геномы схожи только на 78%.Пока не будет готова вакцина, ученые предлагают найти противовирусный препарат широкого спектра действия, ингибирующий некоторые фундаментальные процессы. Сейчас используются средства против ВИЧ, в основе которых лежит нуклеозид, являющийся строительным блоком ДНК.Третьим вариантом может стать пассивная иммунизация плазмой крови переболевших людей, в которой содержится низкий уровень антител. С помощью современных биотехнологий их легко произвести искусственно.Следующим методом лечения ученые предлагают использовать генную терапию. Для доставки терапевтических веществ в клетку обычно применяется безвредный вирус AAV. Способ дорогостоящий, поэтому используется редко, передает Frontiers in Microbiology.