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Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

Западные медики рассказали о новых странных симптомах коронавируса. Речь идет об апатии, потере аппетита и отсутствии желания общаться.
Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

Самыми распространенными симптомами COVID-19 являются одышка, кашель и лихорадка. Также у пациентов часто встречаются проблемы в работе кишечника, сыпь и потеря обоняния. Специалисты отмечают, что симптоматика коронавируса еще недостаточно изучена, ввиду чего в ближайшее время могут появляться сведения и о других характерных признаках заболевания.
«Все зависит от возраста человека, который заразился коронавирусом. У стариков часто проявляются апатия и снижение аппетита. Нередко люди даже полностью отказываются от еды. Сонливость и постоянная усталость также могут говорить о COVID-19. С возрастом иммунный ответ на заболевание немного притупляется, ввиду чего могут появляться и другие его признаки», - рассказал доктор Камил Воган.

О новых симптомах коронавируса рассказал и специалист Университета Флориды Джозеф Оусландер. По его словам, пожилые люди из-за перенесенных ранее неврологических заболеваний могут лишиться важного рефлекса – кашля. Без него, как ни странно, заболевание протекает еще сложнее, так как организм никак не реагирует на мокроты в легких.
«Люди старше 65 лет могут просто не знать о симптомах коронавируса. Им просто с каждым днем будет становиться хуже. Отсутствие рефлексов на проблемы с легкими говорит о том, что человеку в обязательном порядке необходимо пройти обследование», - отметил Оусландер.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:55

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