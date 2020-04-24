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Еве Лонгории предложили «взятку» туалетной бумагой за секрет об окрашивании волос

В микроблоге Instagram Ева Лонгория опубликовала видео, на котором показала, как сильно у нее во время карантина отросли седые корни. Поклонники предложили 45-летней актрисе «взятку» в размере шести рулонов туалетной бумаги за то, чтобы она раскрыла секрет окрашивания.
Еве Лонгории предложили «взятку» туалетной бумагой за секрет об окрашивании волос

Во время самоизоляции Ева Лонгория, как и большинство женщин, не может посетить салон красоты. Голливудская актриса призналась, что она не может самостоятельно окрасить волосы, поэтому использует для этой цели специальный спрей. Эффект средства она продемонстрировала на видео, но фолловеры задались вопросом, как им выбрать правильный цвет. За подсказку подписчица пообещала самое ценное во время пандемии – туалетную бумагу и средство для дезинфекции рук.

Откровенность Евы Лонгории вызвала неоднозначную реакцию. Часть пользователей микроблога была в восторге от того, что актриса не боится признавать свои недостатки. Фолловеры восхищаются тем, что 45-летняя актриса, которая два года назад впервые стала матерью, до сих пор является секс-символом Голливуда. Другие комментаторы расстроились, что супруга Хосе Бастона стареет и уже можно увидеть у нее седые волосы и морщины.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:47

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