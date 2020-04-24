В Сети появились кадры уничтожения спецназом ЦВО танковой базы «противника» под Самарой

«Разведгруппы на системах «Арбалет-2» смогли высадиться в тыл условного противника. После этого была ликвидирована охрана. Ранее разведка совершила марш-бросок на несколько километров и выявила базу с техникой. Обе группы в итоге соединились, после чего уничтожили танки и ликвидировали живую силу с применением стрелкового оружия», - говорится в сообщении пресс-центра ЦВО.



