В Сети появились кадры уничтожения спецназом ЦВО танковой базы «противника» под Самарой
В Самарской области прошли учения спецназа ЦВО, в ходе которых была уничтожена танковая база «противника». Об итогах военного мероприятия сообщили в пресс-центре Центрального военного округа.
В ходе учений военнослужащие отработали вопросы постепенного отхода с отражением атаки и эвакуацией раненных. На втором этапе спецназ должен был пробраться на базу хранения танков и уничтожить ее, ликвидировав личный состав, охраняющий военный объект.
В ходе исполнения маневров спецназ применял новые автоматы АК-12, поступившие на вооружение в конце минувшего года. Военнослужащие также отработали возможный отход с позиций с минимальными потерями личного состава. Руководство ЦВО сообщило, что в ходе учений все подразделения продемонстрировали высокий уровень тактической и боевой подготовки.
В ходе учений военнослужащие отработали вопросы постепенного отхода с отражением атаки и эвакуацией раненных. На втором этапе спецназ должен был пробраться на базу хранения танков и уничтожить ее, ликвидировав личный состав, охраняющий военный объект.
«Разведгруппы на системах «Арбалет-2» смогли высадиться в тыл условного противника. После этого была ликвидирована охрана. Ранее разведка совершила марш-бросок на несколько километров и выявила базу с техникой. Обе группы в итоге соединились, после чего уничтожили танки и ликвидировали живую силу с применением стрелкового оружия», - говорится в сообщении пресс-центра ЦВО.
В ходе исполнения маневров спецназ применял новые автоматы АК-12, поступившие на вооружение в конце минувшего года. Военнослужащие также отработали возможный отход с позиций с минимальными потерями личного состава. Руководство ЦВО сообщило, что в ходе учений все подразделения продемонстрировали высокий уровень тактической и боевой подготовки.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:04