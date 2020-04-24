В Омске утвердили график отключения горячей воды





Коммунальщики начнут ремонт водопровода с труб, проложенных на улицах Декабристов, Герцена, Хмельницкого, 20 лет РККА, Мира, 10 лет Октября, Попова, Маркса, Пригородной и Мартынова. Работы ведет ТЭЦ-4.ТЭЦ-5 отключит своих абонентов 26 мая. Подача воды возобновится поэтапно до 8 июня. Со 2 по 15 июня ТЭЦ-3 отключит от услуги часть левого берега. С подробным перечнем, попадающим под отключение домов, можно ознакомиться на официальном сайте ресурсоснабжающей организации. Обычно продолжительность отключения составляет две недели. Все ремонтные работы должны завершиться к 24 августа.