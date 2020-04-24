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Американские ученые обнаружили низкую приспособленность COVID-19 к теплым и влажным условиям

Американские ученые обнаружили меньшую устойчивость коронавируса в теплых и влажных условиях по сравнению с сухой и холодной средой. Об этом было сообщено президентом США Дональдом Трампом на брифинге для журналистов в Белом доме.
Американские ученые обнаружили низкую приспособленность COVID-19 к теплым и влажным условиям

Дональд Трамп рассказал, что учеными подготовлен доклад о приспособленности коронавируса к разным видам климата, температуры и на определенных поверхностях. Установлено, вирус характеризуется большей выживаемостью в холодных и сухих условиях, а меньшей – в теплом и влажном климате. По данным ученых, полураспад вируса, находящегося на поверхности в капле слюны, при температуре 21-23 градуса по Цельсию, без солнца и влажности в 20% произойдет через 18 часов, а при 80% влажности - через 6 часов. Температура 35 градусов по Цельсию и 80% влажности способствуют ускорению процесса полураспада до 1 часа, а в летний солнечный период – до 2 минут.

Если вирус пребывает на частицах аэрозоля в воздухе, температура которого составляет 21-23 градуса, а влажность 20% и без солнца, то его полураспад произойдет в течение 60 минут, а в солнечную погоду – через 1,5 минуты.

Вице-президент США Майк Пенс отметил, что данные о приспособленности коронавируса к различным условиям дадут возможность властям штатов лучше спланировать все свои действия, связанные с постепенной отменой ограничительных мер в стране.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:15

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