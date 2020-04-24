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В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Эксперты в области экономики пояснили, почему в России нет возможности выдать населению деньги просто так в рамках поддержки на фоне ограничений, связанных с коронавирусом. Подобные действия могут привести к инфляционному шоку и более серьезным последствиям.
В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

«Так называемые «деньги с вертолета» являются крайней мерой по борьбе с кризисом. В нынешних условиях раздать средства невозможно, так как подобная поддержка просто обесценит денежные средства. Выдавать «базовый доход» можно только в том случае, если ключевая ставка Центробанка будет находиться на почти нулевом уровне», - рассказал Антон Табах, являющийся управляющим директором «Эксперт РА».

Примерно такое же мнение высказал и Дмитрий Куликов, являющийся заместителем главы АКРА. По его словам, выдача денег населению не совсем актуальна в нынешней ситуации. Власти пытаются выйти из кризиса на макроэкономическом уровне. Также средств требует и сама борьба с коронавирусом, которая пока не заканчивается.
«Власти смотрят в будущее и пытаются иметь в запасе денежные средства для противодействия эпидемии. Если появится острая необходимость в поддержке населения, то она будет реализована. Пока ситуация выглядит относительно стабильно и не достигает критических значений», - пояснил Куликов.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:41

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