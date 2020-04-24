Георгий Джикия о Кокорине: «Александр является самым сложным оппонентом в РПЛ»

«Федор Смолов – серьезный противник, но не в чемпионате России. На второе место я бы поставил Артема Дзюбу. Из спортсменов, против которых мне довелось играть, самым сложным я считаю Кокорина», - рассказал 26-летний вице-капитан российской сборной.



