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Георгий Джикия о Кокорине: «Александр является самым сложным оппонентом в РПЛ»

Георгий Джикия высказал свое мнение об Александре Кокорине. В «Прямом эфире» со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном, проходившем в Instagram, защитник «Спартака» назвал футболиста «самым сложным оппонентом в РПЛ».
Георгий Джикия о Кокорине: «Александр является самым сложным оппонентом в РПЛ»

«Федор Смолов – серьезный противник, но не в чемпионате России. На второе место я бы поставил Артема Дзюбу. Из спортсменов, против которых мне довелось играть, самым сложным я считаю Кокорина», - рассказал 26-летний вице-капитан российской сборной.

После длительного пребывания в СИЗО Кокорин потерял место в «Зените» и ушел в аренду в ФК «Сочи». Отношения с руководством прошлого клуба испорчены, поэтому спортсмен не видит причин для возвращения в старую команду.

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Спорт
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:27

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