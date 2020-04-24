Эксперт объяснил популярность кросс-купе

«Всех представителей кросс-купе можно отнести к флагманскому сегменту, но они не имеют завышенного ценника за проходимость и габариты. Такие транспортные средства считаются престижными, но позволить себе их могут даже молодые водители. На вторичном рынке модели также пользуются спросом из-за качественных комплектующих и относительной новизны форм-фактора. Компании хотят показать все превосходства кросс-купе, ввиду чего стараются делать их максимально производительными», - рассказал Александр Эдвардс.





SUV с наклоненной крышей стал активно набирать популярность после выхода модели BMW X6. Позднее аналогичное транспортное средство выпустила и компания Mercedes-Benz, представив AMG-GLE 63S. Далее последовали многочисленные компактные модели с минимальными габаритами, но сохранением форм-фактора.Специалисты консалтинговой компании Strategic Vision отмечают, что кросс-купе имеют особую популярность на вторичном рынке. Причиной этому служит качественная сборка моделей, которые могут прослужить долгие годы даже у второго и третьего хозяина. Также важную роль играет и возраст покупателя, так как кросс-купе чаще предпочитают молодые водители, для которых полноразмерные кроссоверы кажутся слишком крупными.