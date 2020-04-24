Анна Седокова не планирует приглашать Бьянку в своё шоу «Квартира 69» из-за давнего конфликта





По словам Анны Седоковой, Бьянка её ненавидит., - сообщила знаменитость. Для Седоковой «Квартира 69» является серьёзным проектом, по этой причине ей хочется приглашать лишь приятных артистов. Однако поклонники сообщили, им не понравилось, что певица перебивала Клаву Коку во время разговора., - заявила певица. Поклонники также поинтересовались, рада ли она за Анатолия Цоя, начавшего сольную карьеру после распада группы MBAND.— отметила звезда. Артистке также напомнили и о ее высказываниях касательно сложных отношений внутри «ВИА Гры». «Константин Меладзе часто манипулировал нами как женщинами. Его слова по типу «Кто хочет стать моей музой сегодня?» очень задевали. Седокова намекнула, что её автобиографический роман о периоде в трио, который она готовит к выходу, расскажет о непростых отношениях в коллективе.