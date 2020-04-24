Анна Седокова не планирует приглашать Бьянку в своё шоу «Квартира 69» из-за давнего конфликта
Недавно Анна Седокова начала вести собственное шоу на YouTube. Для участие в программе она приглашает интересных гостей, однако, как оказалось, певицу Бьянку исполнительница не намерена звать, поскольку разочаровалась в ней из-за оскорбления в свой адрес.
По словам Анны Седоковой, Бьянка её ненавидит. «Я не буду её приглашать. Мне не хочется с ней общаться. У нас был какой-то конфликт. В одном из интервью она сказала: «Кто такая Аня?». А мне Бьянка очень нравилась, поэтому я огорчилась», - сообщила знаменитость. Для Седоковой «Квартира 69» является серьёзным проектом, по этой причине ей хочется приглашать лишь приятных артистов. Однако поклонники сообщили, им не понравилось, что певица перебивала Клаву Коку во время разговора.
«Мы поймали хорошую волну, но я признаю свою ошибку. Мне хотелось сделать шоу динамичным и интересным. Вероятно, я не дослушивала. Впредь постараюсь не перебивать, однако съёмка может затянуться», - заявила певица. Поклонники также поинтересовались, рада ли она за Анатолия Цоя, начавшего сольную карьеру после распада группы MBAND. «Он очень талантливый певец. Ему будет сложно, однако он сможет сориентироваться», — отметила звезда. Артистке также напомнили и о ее высказываниях касательно сложных отношений внутри «ВИА Гры». «Константин Меладзе часто манипулировал нами как женщинами. Его слова по типу «Кто хочет стать моей музой сегодня?» очень задевали. Седокова намекнула, что её автобиографический роман о периоде в трио, который она готовит к выходу, расскажет о непростых отношениях в коллективе.
По словам Анны Седоковой, Бьянка её ненавидит. «Я не буду её приглашать. Мне не хочется с ней общаться. У нас был какой-то конфликт. В одном из интервью она сказала: «Кто такая Аня?». А мне Бьянка очень нравилась, поэтому я огорчилась», - сообщила знаменитость. Для Седоковой «Квартира 69» является серьёзным проектом, по этой причине ей хочется приглашать лишь приятных артистов. Однако поклонники сообщили, им не понравилось, что певица перебивала Клаву Коку во время разговора.
«Мы поймали хорошую волну, но я признаю свою ошибку. Мне хотелось сделать шоу динамичным и интересным. Вероятно, я не дослушивала. Впредь постараюсь не перебивать, однако съёмка может затянуться», - заявила певица. Поклонники также поинтересовались, рада ли она за Анатолия Цоя, начавшего сольную карьеру после распада группы MBAND. «Он очень талантливый певец. Ему будет сложно, однако он сможет сориентироваться», — отметила звезда. Артистке также напомнили и о ее высказываниях касательно сложных отношений внутри «ВИА Гры». «Константин Меладзе часто манипулировал нами как женщинами. Его слова по типу «Кто хочет стать моей музой сегодня?» очень задевали. Седокова намекнула, что её автобиографический роман о периоде в трио, который она готовит к выходу, расскажет о непростых отношениях в коллективе.