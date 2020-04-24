Выпуск Android 10 в четвертый раз для Xiaomi Mi A3 повлиял на функционал
В начале этого месяца компания Xiaomi отозвала обновление до свежей версии ОС из-за большого количества недочетов в третий раз. В результате Android 10 выпустили для гаджета Xiaomi Mi A3 в четвертый раз, но функционал значительно уменьшился.
Свежее обновление получило номер V11.0.14.0.QFQMIXM, а распространяет его производитель «по воздуху». Выпускают Android 10 поэтапно, чтобы разработчики могли убедиться в том, что у пользователей не возникает проблем при запуске. Объем обновления сократился до 32,69 мегабайт, а у третьего апдейта он составлял 1,33 гигабайт. Разработчики указали, что в списке изменений обозначено удаление некоторых «устаревших» функций, но какие именно, неизвестно. Кроме этого, новая версия устранила проблему, которая была у пользователей со сканером отпечатков пальцев. Выпуск обновления в четвертый раз дает надежду пользователям на то, что не придется вновь отзывать сбойные апдейты.
Ранее в Сети появился прототип смартфона компании Xiaomi. Сообщается, что новый гаджет сможет распознавать отпечатки пальцев, используя при этом всю площадь экрана. Разработчики уверены, что это значительно облегчит использование такого девайса.
Свежее обновление получило номер V11.0.14.0.QFQMIXM, а распространяет его производитель «по воздуху». Выпускают Android 10 поэтапно, чтобы разработчики могли убедиться в том, что у пользователей не возникает проблем при запуске. Объем обновления сократился до 32,69 мегабайт, а у третьего апдейта он составлял 1,33 гигабайт. Разработчики указали, что в списке изменений обозначено удаление некоторых «устаревших» функций, но какие именно, неизвестно. Кроме этого, новая версия устранила проблему, которая была у пользователей со сканером отпечатков пальцев. Выпуск обновления в четвертый раз дает надежду пользователям на то, что не придется вновь отзывать сбойные апдейты.
Ранее в Сети появился прототип смартфона компании Xiaomi. Сообщается, что новый гаджет сможет распознавать отпечатки пальцев, используя при этом всю площадь экрана. Разработчики уверены, что это значительно облегчит использование такого девайса.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:23