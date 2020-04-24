АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Выпуск Android 10 в четвертый раз для Xiaomi Mi A3 повлиял на функционал

В начале этого месяца компания Xiaomi отозвала обновление до свежей версии ОС из-за большого количества недочетов в третий раз. В результате Android 10 выпустили для гаджета Xiaomi Mi A3 в четвертый раз, но функционал значительно уменьшился.
Выпуск Android 10 в четвертый раз для Xiaomi Mi A3 повлиял на функционал

Свежее обновление получило номер V11.0.14.0.QFQMIXM, а распространяет его производитель «по воздуху». Выпускают Android 10 поэтапно, чтобы разработчики могли убедиться в том, что у пользователей не возникает проблем при запуске. Объем обновления сократился до 32,69 мегабайт, а у третьего апдейта он составлял 1,33 гигабайт. Разработчики указали, что в списке изменений обозначено удаление некоторых «устаревших» функций, но какие именно, неизвестно. Кроме этого, новая версия устранила проблему, которая была у пользователей со сканером отпечатков пальцев. Выпуск обновления в четвертый раз дает надежду пользователям на то, что не придется вновь отзывать сбойные апдейты.

Ранее в Сети появился прототип смартфона компании Xiaomi. Сообщается, что новый гаджет сможет распознавать отпечатки пальцев, используя при этом всю площадь экрана. Разработчики уверены, что это значительно облегчит использование такого девайса.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ferrari представит два автомобиля в 2020…
Роскачество предупредило, как не стать жертвой мошенников на удаленной…
Медики на Сейшелах настаивают на немедленной госпитализации беременной Александры…
«Двое в кресле, не считая собаки»: Сергей Безруков показал на видео сорвавшего съемку сына…
Эксперты узнали, чем отличаются новый iPhone SE и iPhone 8 2017…
«От меня хотели полного подчинения, но сейчас я ни о чем не жалею»: Юлия Ефременкова высказалась о причине ухода из…
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как людям обезопасить себя во время доставки еды в…
Наташа Королева уверена, что ее сын Архип достоин попасть в Forbes из-за правильного воспитания…
Анатолий Вассерман назвал причину участия в шоу «Что было…
Американские ученые обнаружили низкую приспособленность COVID-19 к теплым и влажным…
Чулпан Хаматова проводит период самоизоляции в своем доме в Латвии и придерживается распорядка дня с…
В Сети появились кадры уничтожения спецназом ЦВО танковой базы «противника» под…
Ученые назвали лучшие способы борьбы с…
Врачи предупредили о новых странных симптомах…
В Омске утвердили график отключения горячей…
Еве Лонгории предложили «взятку» туалетной бумагой за секрет об окрашивании…
В России объяснили невозможность выдать всем денег просто…
Эксперт объяснил популярность…
Георгий Джикия о Кокорине: «Александр является самым сложным оппонентом в…
Выпуск Android 10 в четвертый раз для Xiaomi Mi A3 повлиял на…
Анна Седокова не планирует приглашать Бьянку в своё шоу «Квартира 69» из-за давнего…
Эксперт Александр Бахтин рассказал о правильном вложении в золото на фоне…
Определено влияние коронавируса на ожидаемую продолжительность…
В Омске стая бродячих собак напала на…
Специалист по рекрутингу Татьяна Долякова рассказала, как найти высокооплачиваемую работу после пандемии…
Аналитики спрогнозировали сроки исчерпания резервов…
Максим Галкин показал пародию на Ефима Шифрина на тему…
Просмотреть все новости