В Омске стая бродячих собак напала на ребенка





По данным очевидцев, данный случай нападения животных произошел на проспекте Комарова, около дома 21. Мальчик на велосипеде передвигался по улице. Бродячие животные подбежали к ребенку, который в ужасе остановился и попытался спокойно уйти от собак. Псы последовали за ним, поэтому юный омич решил убежать, спотыкаясь и падая. Мальчику удалось спастись благодаря случайному прохожему. Жители города, комментируя инцидент в социальной сети, настаивают на важности отлова животных, но некоторых заинтересовало, почему ребенок гулял во время режима самоизоляции.