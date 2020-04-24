В Омске стая бродячих собак напала на ребенка
23 апреля в Омске огромная стая крупных бродячих собак напала на гуляющего без взрослых ребенка. Об инциденте, произошедшем на Левобережье, очевидцы рассказали в группе «Новости Омска» в соцсети «ВКонтакте».
По данным очевидцев, данный случай нападения животных произошел на проспекте Комарова, около дома 21. Мальчик на велосипеде передвигался по улице. Бродячие животные подбежали к ребенку, который в ужасе остановился и попытался спокойно уйти от собак. Псы последовали за ним, поэтому юный омич решил убежать, спотыкаясь и падая. Мальчику удалось спастись благодаря случайному прохожему. Жители города, комментируя инцидент в социальной сети, настаивают на важности отлова животных, но некоторых заинтересовало, почему ребенок гулял во время режима самоизоляции.
По данным очевидцев, данный случай нападения животных произошел на проспекте Комарова, около дома 21. Мальчик на велосипеде передвигался по улице. Бродячие животные подбежали к ребенку, который в ужасе остановился и попытался спокойно уйти от собак. Псы последовали за ним, поэтому юный омич решил убежать, спотыкаясь и падая. Мальчику удалось спастись благодаря случайному прохожему. Жители города, комментируя инцидент в социальной сети, настаивают на важности отлова животных, но некоторых заинтересовало, почему ребенок гулял во время режима самоизоляции.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:54