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В Омске стая бродячих собак напала на ребенка

23 апреля в Омске огромная стая крупных бродячих собак напала на гуляющего без взрослых ребенка. Об инциденте, произошедшем на Левобережье, очевидцы рассказали в группе «Новости Омска» в соцсети «ВКонтакте».
В Омске стая бродячих собак напала на ребенка

По данным очевидцев, данный случай нападения животных произошел на проспекте Комарова, около дома 21. Мальчик на велосипеде передвигался по улице. Бродячие животные подбежали к ребенку, который в ужасе остановился и попытался спокойно уйти от собак. Псы последовали за ним, поэтому юный омич решил убежать, спотыкаясь и падая. Мальчику удалось спастись благодаря случайному прохожему. Жители города, комментируя инцидент в социальной сети, настаивают на важности отлова животных, но некоторых заинтересовало, почему ребенок гулял во время режима самоизоляции.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:54

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