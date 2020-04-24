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Определено влияние коронавируса на ожидаемую продолжительность жизни

Представители национальной службы здравоохранения Шотландии совместно с экспертами из университетов Глазго и Эдинбурга установили влияние коронавируса на предполагаемую длительность жизни. Пациенты умирают от COVID-19 в среднем на 10 лет раньше, чем скончались бы в силу естественных причин.
Определено влияние коронавируса на ожидаемую продолжительность жизни

По результатам исследования ученые определили, что из-за коронавируса мужчины теряют около 13 лет предполагаемой продолжительности жизни, а женщины - 11 лет. Специалисты поделились, что «наличие болезней долгосрочного характера лишь немного уменьшает потерю лет предположительной длительности жизни в результате смерти от коронавируса». Такие результаты не подтверждают распространенное мнение о большем количестве летальных исходов от COVID-19 у пациентов, имеющих сопутствующие заболевания.

Ученые отметили, что в числе жертв коронавирусной инфекции не только пациенты старшего возраста, страдающие хроническими болезнями, но и люди молодого возраста без сопутствующих заболеваний.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:00

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