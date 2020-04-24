Определено влияние коронавируса на ожидаемую продолжительность жизни





По результатам исследования ученые определили, что из-за коронавируса мужчины теряют около 13 лет предполагаемой продолжительности жизни, а женщины - 11 лет. Специалисты поделились, что «наличие болезней долгосрочного характера лишь немного уменьшает потерю лет предположительной длительности жизни в результате смерти от коронавируса». Такие результаты не подтверждают распространенное мнение о большем количестве летальных исходов от COVID-19 у пациентов, имеющих сопутствующие заболевания.Ученые отметили, что в числе жертв коронавирусной инфекции не только пациенты старшего возраста, страдающие хроническими болезнями, но и люди молодого возраста без сопутствующих заболеваний.