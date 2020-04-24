Специалист по рекрутингу Татьяна Долякова рассказала, как найти высокооплачиваемую работу после пандемии COVID-19
Специалист рекрутинговой компании Татьяна Долякова рассказала, как после окончания пандемии COVID-19 увеличить шанс на получение хорошей и высокооплачиваемой работы. Главное внимание необходимо обратить на профиль в социальных сетях.
На сегодняшний день, когда большинство придерживаются режима самоизоляции, они размещают в соцсетях старые снимки с отдыха. Подобные воспоминания улучшают настроение, однако из-за этого могут возникнуть проблемы при поиске работы, отметила Долякова. Она рассказала, какие, по ее мнению, ошибки допускают соискатели. «Девушки, ищущие работу, должны пореже размещать свои фотографии в купальниках. Если они планируют работать в публичной компании, то подобное непозволительно, в данном случае ей могут отказать. Мужчинам не стоит жестко и критически высказываться в адрес правительства, поскольку это не принесёт им ничего хорошего. Также не рекомендуется публиковать снимки с отдыха с выпивкой или развлечениями в клубах», – рассказала специалист по рекрутингу. Об этом сообщает радио Sputnik.
«В последнее время работодатели очень часто просматривают профили кандидатов в соцсетях. Служба по подбору персонала обращает внимание на поведение соискателя в обычной жизни, а также на то, какие у него друзья. Есть работодатели, которые в 10-15% случаев отказывают кандидатам из-за Facebook. При поиске работы необходимо особенно следить за профилем в соцсетях. Можно даже сказать, что они являются визуальным продолжением резюме», – сообщила эксперт.
На сегодняшний день, когда большинство придерживаются режима самоизоляции, они размещают в соцсетях старые снимки с отдыха. Подобные воспоминания улучшают настроение, однако из-за этого могут возникнуть проблемы при поиске работы, отметила Долякова. Она рассказала, какие, по ее мнению, ошибки допускают соискатели. «Девушки, ищущие работу, должны пореже размещать свои фотографии в купальниках. Если они планируют работать в публичной компании, то подобное непозволительно, в данном случае ей могут отказать. Мужчинам не стоит жестко и критически высказываться в адрес правительства, поскольку это не принесёт им ничего хорошего. Также не рекомендуется публиковать снимки с отдыха с выпивкой или развлечениями в клубах», – рассказала специалист по рекрутингу. Об этом сообщает радио Sputnik.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:48