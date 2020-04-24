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Аналитики спрогнозировали сроки исчерпания резервов России

Аналитики, работающие в Deutsche Bank, составили прогноз о возможных сроках расходования всех резервов, имеющихся у ФНБ Минфина России. Оказалось, ждать осталось чуть больше двух лет.
Аналитики спрогнозировали сроки исчерпания резервов России

Кристиан Ветошки и Петр Сидоров рассказали, что при цене барреля нефти марки Urals в 15 долларов резервы РФ закончатся через два года. Сейчас размер Фонда благосостояния равен примерно 120 млрд долларов. Если при нынешнем курсе перевести его в нацвалюту, то получится 9 трлн рублей. Данной суммы хватит на шесть лет покрытия нефтегазовых доходов, если стоимость нефти вырастет до 30 долларов.

На момент торгов, состоявшихся 22 апреля, российская нефть опустилась ниже 10 долларов. Прирост за сутки составил чуть меньше 50 центов. Власти РФ объясняют падение цен рыночным и картельным сговором. В ближайшее время проблема должна решиться.

Ранее сообщалось, что США теряют свои позиции лидера на нефтяном рынке.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:41

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