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Максим Галкин показал пародию на Ефима Шифрина на тему карантина

В микроблоге Instagram Максим Галкин показал двухминутную пародию на своего коллегу Ефима Шифрина. Юморист представил, как бы он мог пошутить на тему карантина.
Максим Галкин показал пародию на Ефима Шифрина на тему карантина

Свои ностальгические зарисовки артист назвал «Наша эстрада о карантине». По задумке Ефима Шифрина, лирически герой его коллеги звонит жене Люсе и признается, что его с тещей задержала полиция за нарушение режима самоизоляции. Каждый из них указывал, что выгуливает собаку. По словам героя, для правдоподобности теща даже начала лаять, но в маске получилось невнятно. Ему пришлось также подыграть и пометить дерево и ботинок правоохранителя. Однако полицейские не поверили и доставили вымышленных персонажей Максима Галкина в отделение.

Опознать задержанных оказалось не так просто, так как во время карантина они значительно набрали вес. У героя Ефима Шифрина исчезли отпечатки пальцев, так как он слишком часто мыл руки, а лицо матери супруги приняло форму маски. Взять анализ на коронавирус не получилось, так как ватная палочка вспыхнула во рту задержанного из-за большого содержания «этиловых паров». В конце юмористической зарисовки он попросил Люсю, чтобы оплатила штраф, но оказалось, что деньги закончились и нет работы. Тогда герой не растерялся и пригласил супругу присоединиться к ним, так как там тепло и хорошо кормят.

Фолловерам понравилось видео артиста, особенно порадовал выбор персонажа. Поклонники написали, что Максим Галкин невероятно талантлив.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:34

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