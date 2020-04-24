Максим Галкин показал пародию на Ефима Шифрина на тему карантина
В микроблоге Instagram Максим Галкин показал двухминутную пародию на своего коллегу Ефима Шифрина. Юморист представил, как бы он мог пошутить на тему карантина.
Свои ностальгические зарисовки артист назвал «Наша эстрада о карантине». По задумке Ефима Шифрина, лирически герой его коллеги звонит жене Люсе и признается, что его с тещей задержала полиция за нарушение режима самоизоляции. Каждый из них указывал, что выгуливает собаку. По словам героя, для правдоподобности теща даже начала лаять, но в маске получилось невнятно. Ему пришлось также подыграть и пометить дерево и ботинок правоохранителя. Однако полицейские не поверили и доставили вымышленных персонажей Максима Галкина в отделение.
Опознать задержанных оказалось не так просто, так как во время карантина они значительно набрали вес. У героя Ефима Шифрина исчезли отпечатки пальцев, так как он слишком часто мыл руки, а лицо матери супруги приняло форму маски. Взять анализ на коронавирус не получилось, так как ватная палочка вспыхнула во рту задержанного из-за большого содержания «этиловых паров». В конце юмористической зарисовки он попросил Люсю, чтобы оплатила штраф, но оказалось, что деньги закончились и нет работы. Тогда герой не растерялся и пригласил супругу присоединиться к ним, так как там тепло и хорошо кормят.
Фолловерам понравилось видео артиста, особенно порадовал выбор персонажа. Поклонники написали, что Максим Галкин невероятно талантлив.
Свои ностальгические зарисовки артист назвал «Наша эстрада о карантине». По задумке Ефима Шифрина, лирически герой его коллеги звонит жене Люсе и признается, что его с тещей задержала полиция за нарушение режима самоизоляции. Каждый из них указывал, что выгуливает собаку. По словам героя, для правдоподобности теща даже начала лаять, но в маске получилось невнятно. Ему пришлось также подыграть и пометить дерево и ботинок правоохранителя. Однако полицейские не поверили и доставили вымышленных персонажей Максима Галкина в отделение.
Опознать задержанных оказалось не так просто, так как во время карантина они значительно набрали вес. У героя Ефима Шифрина исчезли отпечатки пальцев, так как он слишком часто мыл руки, а лицо матери супруги приняло форму маски. Взять анализ на коронавирус не получилось, так как ватная палочка вспыхнула во рту задержанного из-за большого содержания «этиловых паров». В конце юмористической зарисовки он попросил Люсю, чтобы оплатила штраф, но оказалось, что деньги закончились и нет работы. Тогда герой не растерялся и пригласил супругу присоединиться к ним, так как там тепло и хорошо кормят.
Фолловерам понравилось видео артиста, особенно порадовал выбор персонажа. Поклонники написали, что Максим Галкин невероятно талантлив.