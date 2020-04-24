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Дана Борисова об Анастасии Волочковой: «Ее «лошадиное здоровье» способно выдержать алкоголизм»

Дана Борисова высказалась об «алкоголизме» Анастасии Волочковой. Ведущая считает, что балерина много выпивает, поскольку обладает «лошадиным здоровьем».
Дана Борисова об Анастасии Волочковой: «Ее «лошадиное здоровье» способно выдержать алкоголизм»

Борисова после лечения в реабилитационном центре три года не употребляет запрещенные вещества. В связи с коронавирусом ведущая ушла на самоизоляцию и лечит диагностированный врачами бронхит. COVID-19 у знаменитости не выявлен.

«Все звезды сходят на карантине с ума. К примеру, Волочкова выпивает, но я ее не осуждаю, ведь сама недавно лечилась от наркотической зависимости. Я опустилась на самое дно, поэтому мне спиртное нельзя, а Настино здоровье может многое выдержать», - передает «СтарХит» слова Борисовой.

Балерину часто обвиняют в алкоголизме, но она не считает себя зависимым человеком. Танцовщица может себе позволить фужер шампанского после тяжелого трудового дня, но от этого она не станет пациенткой нарколога.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:21

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