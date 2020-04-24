Ученые назвали самые уязвимые перед коронавирусом клетки человека
Ученые, работавшие на базе детской больницы Бостона (США), назвали самые уязвимые перед коронавирусом клетки человека. Они расположены в кишечнике, внутри носовых пазух и в легких.
В ходе исследования ученые выяснили, что клетки, отвечающие за естественную выработку слизи, имеют два вида протеина. Именно он нужен для проникновения коронавируса в организм. Инфекция мутировала и теперь влияет на интерфероны, которые воспроизводятся организмом для борьбы с вирусами.
Иммунолог Хосе Орводас-Монтанес считает Бостон лучшим местом для исследования, поскольку в клинике собрана отличная база данных о КВИ, поразившей более 2,6 млн человек по всему миру. В результате пандемии скончались уже 187 тыс. человек, передает Daily Mail.
Ранее исследователи оценили влияние разных лекарственных средств на COVID-19.
В ходе исследования ученые выяснили, что клетки, отвечающие за естественную выработку слизи, имеют два вида протеина. Именно он нужен для проникновения коронавируса в организм. Инфекция мутировала и теперь влияет на интерфероны, которые воспроизводятся организмом для борьбы с вирусами.
Иммунолог Хосе Орводас-Монтанес считает Бостон лучшим местом для исследования, поскольку в клинике собрана отличная база данных о КВИ, поразившей более 2,6 млн человек по всему миру. В результате пандемии скончались уже 187 тыс. человек, передает Daily Mail.
Ранее исследователи оценили влияние разных лекарственных средств на COVID-19.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:08