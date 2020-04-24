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Компания Huawei представила линейку недорогих смартфонов Nova 7 с 5G

Huawei презентовала линейку дешевых смартфонов Nova 7. Новые гаджеты компании смогут поддерживать поколение мобильной связи 5G.

После многочисленных утечек информации и тизеров корпорация рассказала поклонникам подробности модельного ряда. Смартфоны Nova 7, 7 SE и 7 Pro оказались одними из наиболее бюджетных аппаратов на рынке с 5G-модемом. Первый девайс является типичным представителем среднего класса, который получил главные характеристики версии Pro. Речь идет о процессоре Kirin 985, 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб флэш-памяти. При этом мобильное устройство имеет не слишком современные камеры и менее премиальный дизайн. Основная камера представлена с 4 датчиками на 64, 8, 8 и Мп. Экран на 6,53 дюйма с разрешением Full HD выполнен на базе технологии OLED. В его левый угол встроена «фронталка» на 32 Мп. В устройство установили аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки на 40 Вт. Начальная стоимость Huawei Nova 7 5G составляет $425.

Что касается 7-й модели, она оборудована OLED-дисплеем на 6,5 дюйма с аналогичным Full HD. Смартфон получил более сильный зум с оптической стабилизацией и 5-кратным увеличением. Цена на гаджет начинается от $522. Младшая версия линейки представлена с камерой на 8 и 64 Мп, процессором Kirin 820 и IPS-панелью с угловой камерой на 16 Мп. Разработчики встроили сканер отпечатков в боковую кнопку. Кроме этого, телефон получил 5G, а купить его можно за $395.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:29

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