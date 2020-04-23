Космический объект Оумуамуа может оказаться осколком мертвой планеты





Сотрудники NAOC и UCSC оценили вероятность того, что Оумуамуа пришел из системы с планетами или планетезималями, вращающимися вокруг небольшой звезды. С помощью высокопроизводительного компьютера была смоделирована траектория движения трех типов объектов, вращающихся вокруг предполагаемой звезды, а именно небесных тел шириной около 800 метров, обледеневших комет и более крупных тел. Выяснилось, что подобные объекты начинали вращаться, растягиваться и разрушаться, если попадали на территорию в радиусе 350 тыс. км от звезды. В зависимости от состава планеты, некоторые фрагменты могут приобрести вытянутую форму, которая наблюдается у Оумуамуа.При разрыве такой планеты тепло звезды испаряет любую воду на поверхности, чем объясняется каменистый состав астероида, но внутри может оставаться лед. О его наличии свидетельствуют струи водяного пара, которые толкали космическое тело во время передвижения по Солнечной системе. Астрономы предсказали, что этот объект продолжит распадаться на части.