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Космический объект Оумуамуа может оказаться осколком мертвой планеты

Космическое тело Оумуамуа может оказаться осколком мертвой планеты. Результаты исследования, проведенного международной группы ученых, опубликованы в издании Nature Astronomy.
Космический объект Оумуамуа может оказаться осколком мертвой планеты

Сотрудники NAOC и UCSC оценили вероятность того, что Оумуамуа пришел из системы с планетами или планетезималями, вращающимися вокруг небольшой звезды. С помощью высокопроизводительного компьютера была смоделирована траектория движения трех типов объектов, вращающихся вокруг предполагаемой звезды, а именно небесных тел шириной около 800 метров, обледеневших комет и более крупных тел. Выяснилось, что подобные объекты начинали вращаться, растягиваться и разрушаться, если попадали на территорию в радиусе 350 тыс. км от звезды. В зависимости от состава планеты, некоторые фрагменты могут приобрести вытянутую форму, которая наблюдается у Оумуамуа.

При разрыве такой планеты тепло звезды испаряет любую воду на поверхности, чем объясняется каменистый состав астероида, но внутри может оставаться лед. О его наличии свидетельствуют струи водяного пара, которые толкали космическое тело во время передвижения по Солнечной системе. Астрономы предсказали, что этот объект продолжит распадаться на части.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:44

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