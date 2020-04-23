Sony Pictures снимет игровой фильм по вэб-комиксу One Punch Man





Над сценарием фильма работают Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, снискавшие популярность благодаря блокбастеру «Веном», увидевшему свет 2 года назад. В кинокартине задействован и Ави Арад, который также принимал участие в создании истории Эдди Брока на основе комиксов. Даты релиза у нового проекта на сегодняшний день пока нет, сообщает Variety.One Punch Man или «Ванпанчмен» — известный вэб-комикс, изданный на бумаге и адаптированный в мультикапликационной версии. Комикс и мультсериал завоевали популярность не только у японского зрителя, но и у всего мира. В основе сюжета «Ванпанчмена» - история Сайтамы, который стал совершенен в ходе тренировок и побеждает любого противника с одного удара.