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Sony Pictures снимет игровой фильм по вэб-комиксу One Punch Man

Sony Pictures запланировала киноадаптицию One Punch Man. Студия Animation снимет игровой фильм по известному японскому вэб-комиксу с участием создателей «Венома».


Над сценарием фильма работают Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, снискавшие популярность благодаря блокбастеру «Веном», увидевшему свет 2 года назад. В кинокартине задействован и Ави Арад, который также принимал участие в создании истории Эдди Брока на основе комиксов. Даты релиза у нового проекта на сегодняшний день пока нет, сообщает Variety.

One Punch Man или «Ванпанчмен» — известный вэб-комикс, изданный на бумаге и адаптированный в мультикапликационной версии. Комикс и мультсериал завоевали популярность не только у японского зрителя, но и у всего мира. В основе сюжета «Ванпанчмена» - история Сайтамы, который стал совершенен в ходе тренировок и побеждает любого противника с одного удара.

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Культура
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 20:14

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