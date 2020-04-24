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Папа Римский развязал в Twitter спор о грехах летучих мышей

Папа Римский опубликовал в своем аккаунте Twitter пост о летучих мышах, выставив их не в лучшем свете. Публикация о грехах животных развязала настоящий спор на просторах интернета между зоозащитниками и простыми пользователями.
Папа Римский развязал в Twitter спор о грехах летучих мышей

Папа Римский сравнил грешников, которые живут в темноте, с летучими мышами. Однако на пост ответили зоозащитники, оспорившие мнение главы католической церкви. Активисты написали, что летучие мыши приносят только пользу, а отношение людей к животным – стереотип, созданный культурой. На самом деле летающие млекопитающие спасают посевы людей, уничтожая вредителей, озеленяют планету, разнося семена по местности, а также опыляют деревья, позволяя человеку вкусить спелые плоды. Все же люди хотят в них видеть только кровожадных тварей, поскольку такой образ продемонстрирован литературой и кинематографом. На самом деле летучие мыши мирные и полезные животные, без которых мир стал бы хуже.

Папа Римский не удостоил активистов вниманием, но лекцией заинтересовались другие пользователи. В итоге развязался целый спор о грехах летучих мышей, победителями из которого вышли зоозащитники. Летучие мыши не виновны в пандемии, поскольку в естественной среде они не несут никакой опасности. Человек создал условия, при которых вирус смог эволюционировать и заразить миллионы жителей планеты. Все же некоторые пользователи Twitter не исключают, что зараза искусственная, а мышей просто сделали «козлами отпущения».

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:04

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