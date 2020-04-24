Дарье Мороз сложно обсуждать свадьбу Константина Богомолова с Ксенией Собчак

Недавно актриса приняла участие в шоу “Танцы со звездами”, где пользовалась большой поддержкой поклонников. Однако впоследствии Мороз покинула проект с недобором баллов, отметив, что была расстроена. Оказалось, что участие в этой программе стало для знаменитости некой отдушиной. На вопрос ведущего о том, что ее ранило больше – уход с проекта или свадьба бывшего мужа с Собчак, Мороз ответила, что эта тема стала табу для нее. Она не готова серьезно обсуждать произошедшее, но считает, что каждый имеет право самовыражаться. Однако, если сравнивать свежесть эмоций, то уход с проекта для нее сейчас ощущается больнее, чем развод.Актриса призналась, что ее экс-супруг не реагировал на события в проекте, объяснив это тем, что он своеобразно относится к подобному формату. Сейчас Мороз и Богомолов поддерживают дружеские отношения, а их общая дочь часто видится с отцом.