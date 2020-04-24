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Роботы из Boston Dynamics присоединились к борьбе с коронавирусом

Создатель роботов из Boston Dynamics сообщил о том, что его устройства уже принимают участие в борьбе с коронавирусом. Один из них помогает медикам в бостонской клинике, заменяя их при приеме больных.
Роботы из Boston Dynamics присоединились к борьбе с коронавирусом

Для осуществления вышеназванных действий к девайсу прикрепили планшет с камерой. По информации журналистов, робот по имени Spot в течение 2 недель трудится в больнице Гарвардского университета. Врачи используют его для удаленной «сортировки» пациентов с подозрением на COVID-19. Для подобных целей модель Boston Dynamics оснащена iPad и специальным креплением, за счет чего медперсонал контактирует с больными.

Как отметил создатель, он прислушивается к советам докторов по поводу улучшения функций робота, применение которого помогло медикам свести к минимуму общение с потенциально зараженными коронавирусом людьми. На данный момент устройство способно лишь помогать удаленно контактировать врачам и пациентам.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 05:08

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