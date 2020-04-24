Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась на самоизоляции в одиночестве





Артистка приобрела в этом городке деревянный дом. В гостях у Ирины Акуловой побывала съемочная группа Первого канала. 68-летняя актриса живет очень скромно, а о прошлом ей напоминают только фотографии, развешенные на стенах.Заслуженная артистка РСФСР для профилактики коронавируса пьет чай с медом, а также иногда позволяет себе крепкий спиртной напиток. Ирина Акулова отметила, что так прогревает легкие. На здоровье она особо не жалуется, но иногда подкашливает. Актрису осмотрела бригада скорой помощи, которой она показала шов на ноге после того, как сломала конечность. По признанию звезды «Экипажа», с тех пор огород она не садит, а продукты покупает на местном рынке.Бывшая артистка МХАТа им. Горького живет одна, а летом к ней приезжает сын Дмитрий. После просмотра этих кадров Андрей Малахов отметил, что ему грустно, что великая актриса одинока.