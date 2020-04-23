В Псковской области День Победы проведут онлайн
Глава Псковской области Михаил Венедиктов рассказал о планах на День Победы. В регионе мероприятие проедут в онлайн-режиме, чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса.
Глава региона подчеркнул, 9 мая – знаменательная дата, поэтому к празднику необходимо подойти серьезно и со всей ответственностью. Учитывая ситуацию с коронавирусом, власть не может рисковать здоровьем граждан, поэтому принято решение провести День Победы онлайн. Все же допускаются небольшие мероприятия на участках с соблюдением ограничительных мер.
Также Михаил Венедиктов подчеркнул, в этот великий праздник нельзя забывать о ветеранах. Волонтеры передадут им подарки, а также их официально поздравят уполномоченные лица по телефону. Подробностей о формате мероприятия в онлайн режиме пока нет. Подобная практика - новшество для России, поэтому сейчас неизвестно, как организаторы смогут провести День Победы удаленно, сообщает интернет-портал «News Info».
Глава региона подчеркнул, 9 мая – знаменательная дата, поэтому к празднику необходимо подойти серьезно и со всей ответственностью. Учитывая ситуацию с коронавирусом, власть не может рисковать здоровьем граждан, поэтому принято решение провести День Победы онлайн. Все же допускаются небольшие мероприятия на участках с соблюдением ограничительных мер.
Также Михаил Венедиктов подчеркнул, в этот великий праздник нельзя забывать о ветеранах. Волонтеры передадут им подарки, а также их официально поздравят уполномоченные лица по телефону. Подробностей о формате мероприятия в онлайн режиме пока нет. Подобная практика - новшество для России, поэтому сейчас неизвестно, как организаторы смогут провести День Победы удаленно, сообщает интернет-портал «News Info».
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Вчера, 23:30