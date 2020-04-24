Специалист Алексей Немерюк назвал существующие цены на лимоны в Москве сезонным явлением





Как отметил руководитель департамента торговли и услуг столицы, в весенний период регулярно наблюдается подобная ситуация, объясняющаяся сезонным колебанием цен. Также Алексей Немерюк сообщил, что когда начнут привозить лимоны из Аргентины, цены на них стабилизируются. Специалист добавил, что наблюдавшийся недавно большой спрос на имбирь и чеснок уже вернулся к прошлым показателям.Ранее представитель ФАС Андрей Тенишев заявил, что рост цен на цитрусовое растение вызвано сокращением импорта. Также это связано с увеличенным спросом на лимоны во время пандемии коронавируса.