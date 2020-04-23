В Вологодской области сотрудник хлебозавода замуровал женщину в подвале столовой





Инцидент произошел в селе Сямжа Вологодской области. За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратилась мать погибшей, которая заявила о ее исчезновении. В ходе поисковых работ дочь заявительницы была найдена на хлебозаводе, где до недавнего времени работала. Полицейские обнаружили ее тело в подвале, где оно было почти полностью замуровано цементной смесью. Под подозрение попал коллега покойной, а именно 28-летний местный житель. В ходе расследования выяснилось, что он задушил свою жертву. Чтобы погибшую не сразу начали искать, он посылал с ее телефона сообщения.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются детали произошедшего, а мотивы подозреваемого остаются невыясненными.