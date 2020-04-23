АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

В Сети кибергинеколог шантажирует пациенток интимными снимками

В Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Сети орудует кибергинеколог, который шантажирует женщин интимными снимками. Его жертвой стала россиянка, после того, как согласилась показать свое тело на виртуальном приеме.

В Сети кибергинеколог шантажирует пациенток интимными снимками


Мошенник завел в микроблоге Instagram аккаунт. Кибергинеколог увидел в одной из групп запрос жительницы Калуги. Она не смогла попасть на прием в консультацию, когда ей это потребовалось. Злоумышленник уверял, что у пациентки уже начал развиваться генитальный герпес в результате незащищенного интима.

Пострадавшую не смутило то, что в аккаунте были странные снимки и небольшое число фолловеров. В описании профиля он указал, что является заслуженным врачом РФ и имеет 30-летний опыт работы. За свой виртуальный прием кибергинеколог просил 3 тысячи рублей. Жительница Калуги согласилась, а вскоре шантажист начал вымогать 200 тысяч рублей, чтобы запись интимного осмотра не появилась в Сети. Россиянка намерена отстаивать свои права и собирается пойти в суд.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалист Алексей Немерюк назвал существующие цены на лимоны в Москве сезонным…
iPhone SE оказался быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11…
В Псковской области День Победы проведут…
В Сети кибергинеколог шантажирует пациенток интимными…
Психолог Роман Мирошкин объяснил желание чаще демонстрировать "голые" фото в…
Учёные изучили действие лекарственных средств на…
Xiaomi рассказала о новой «фишке» MIUI…
В Сети на видео показали распаковку нового iPhone SE от…
Космический объект Оумуамуа может оказаться осколком мертвой…
«У тебя странный отец»: Владимир Стеклов в честь 23-летия дочери Глафиры рассказал о жизненных…
Sony Pictures снимет игровой фильм по вэб-комиксу One Punch…
Надежда Бабкина впервые вышла на связь из…
В Вологодской области сотрудник хлебозавода замуровал женщину в подвале…
В РФ ноутбуки на Ryzen 4000 появятся не раньше июня из-за пандемии…
Австрийский врач заявил, что коронавирус передается через кишечные…
В ВОЗ оценили меры России в борьбе с пандемией…
Стала известна стоимость гардероба Аллы…
Алексей Гривач сообщил о причинах непредсказуемых маневров трубоукладчика «Академик…
Эксперты обнаружили уязвимость в приложении…
Представлен смартфон Realme X50m 5G с…
Водитель Бабкиной Валерий Князев опроверг слухи о заражении коронавирусом от…
Экс-супруг Натальи Красновой не платит сыновьям…
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались против публичных…
Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон оголил свой торс для…
Михаил Горбачев назвал причину срыва перестройки в 1991…
Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч…
Представитель туротрасли Андрей Гаврилов сомневается в отмене системы «все включено» в…
Эксперты рассказали, как самостоятельно снять гель-лак и ухаживать за ногтями…
Просмотреть все новости