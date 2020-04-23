В Сети кибергинеколог шантажирует пациенток интимными снимками





Мошенник завел в микроблоге Instagram аккаунт. Кибергинеколог увидел в одной из групп запрос жительницы Калуги. Она не смогла попасть на прием в консультацию, когда ей это потребовалось. Злоумышленник уверял, что у пациентки уже начал развиваться генитальный герпес в результате незащищенного интима.Пострадавшую не смутило то, что в аккаунте были странные снимки и небольшое число фолловеров. В описании профиля он указал, что является заслуженным врачом РФ и имеет 30-летний опыт работы. За свой виртуальный прием кибергинеколог просил 3 тысячи рублей. Жительница Калуги согласилась, а вскоре шантажист начал вымогать 200 тысяч рублей, чтобы запись интимного осмотра не появилась в Сети. Россиянка намерена отстаивать свои права и собирается пойти в суд.